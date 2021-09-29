台北市敦化南北路上分隔島2棵「受保護樹木」枯死，竟是被瓦斯毒死！北市議員簡舒培指出，日前大台北瓦斯開挖導致樟樹枯死，兩棵樹為「受保護樹木」，公園處卻未通知文化局列管，且竟還以「剝開樹皮還是活的」誤判樹木生死。對此，公園處強調，會再加強同仁判斷的標準，並允諾公共工程造成樹木死亡，將開罰廠商。

簡舒培指出，敦化南路一段236巷安全島上的樟樹高度約15.52公尺，樹胸徑達78公分。根據《台北市樹木保護自治條例》規定，應為「受保護樹木」，但公園處於2016年進行樹木普查時，卻未送至「受保護樹木」文化局列管。

簡舒培炮轟，敦化南路有兩棵樹遭民眾反映已經枯死，原來是今年7月13日瓦斯漏氣，大台北瓦斯要在中央分隔島緊急開挖搶修，不料開挖時已挖及大小樟樹重要根系位置。

她接著說，7月20日公園處巡路人員說兩棵樟樹枯死，且樹基部土壤有明顯開挖痕跡，7月21日公園處找大台北瓦斯去看，卻表示「剝開樹皮是活的」。一直到她關心，空轉兩周後才找專家確認兩棵樹被瓦斯毒死，「為什麼會活了又死、死了又活？」。

簡更批評，基隆路也同樣有工程開挖後樹木就死掉，她詢問公園處行道樹因為工程遭受損害的件數，竟恰好是她收到檢舉的2件，質疑並未認真清查。

公園處長黃淑如坦言，「撥開樹皮是活的」這判定標準是錯的，枯死原則有四、五項，「跟議員抱歉」，要承認還需要再教育，並允諾未來若公共工程造成樹木死亡，將開罰廠商，一周內研議公共工程查核SOP。