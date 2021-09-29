新光三越桃園站前店14周年慶將在10月7日開打。（賴佑維攝）

新光三越桃園站前店14周年慶將在10月7日開打。（賴佑維攝）

新光三越桃園站前店搭上五倍券拚經濟順風車，周年慶將在10月7日提前開打，除化妝品單筆2000送200元禮券、全館5000送500禮券及大家電、法雅客、iStore會員首7日單筆1萬送1000元禮券外，也推出滿額贈任天堂Switch、飛利浦萬用鍋，此外五倍券還有限量5000實體送500元抵用券、數位5000送1000元抵用券，會員還有機會抽電子禮券。

新光三越桃園站前店指出，今年購物攻略中，化妝品有桃園站前店獨家的Kiehl’s全能亮彩組、GUERLAIN嬌蘭皇家蜂王蜜露組、雅詩蘭黛年輕金三角明星組、蘭蔻超未來肌因精華組等。配件則有NEW BALANCE經典574運動休閒鞋特價1990元、69折的237系列休閒鞋。adidas皮克斯話題聯名系列商品、Superstar紙膠帶概念款休閒鞋、NEW ERA音速小子聯名棒球帽、Hello Kitty粉紅風暴席捲植村秀限量聯名彩妝、歐舒丹聯名款乳油木手霜家族。家店則有DYSON V12吸塵器、三星2021 75型 NEO QLED8K量子電視、飛利浦頂級雙重脈衝鍋智慧萬用鍋、活氧調理機家特價13900元。

此外今年skm online也首度加入線上周年慶陣容，10月7日起全站滿5000折抵500元，化妝品2000折抵200，首7日3C、名品滿萬折抵1000元，另外還有門前隱味、COVERAT大學T、奈米蛾眼科技防護面罩、PS5精選組合等。

此外如有新光三越貴賓卡、APP會員，滿額可獲得咖波提袋、收納玻璃罐、運動毛巾、置物罐等，也有集點送抱枕、化妝鏡、體重機、無線充電盤、掃地機器人、防水貼紙包、手提行李箱。