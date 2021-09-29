（取自「公共政策網路參與平台」）

有一位旅居日本已經30年以上的僑胞表示，他仍維持台灣的單一國籍，並且繳國民健保、年金跟所得稅等，每次投票更是不會缺席。在上次總統大選後隔天（2020/1/12）離開台灣，但因為「出境超過2年戶籍會被遷出」的規定，所以必須在2022/1/11之前回國一趟，隔離14天後的隔天回到日本，然後另外在縣市長投票前22天（14天+自主7天）再度回到台灣，才會有投票權。

這位僑胞因此呼籲相關單位，只要能在防疫規定中增設類似「防疫期間停止計算不在國內期間的限制等的除外條款」，他們就可以解套了。也在「公共政策網路參與平臺」提案，防疫期間，請停止對海外國人「出境超過2年，遷出戶籍」限制！

他的提案全文如下：

我是旅居日本已經30年以上的台灣國民（唯一的國籍是台灣）。生活的重心雖然在日本，但是每年都會往返台灣數次。不只一直有在盡國民應盡的義務：繳國民健保、年金跟所得稅等，每次投票更是不會缺席。

最近知悉，出境超過2年戶籍會被遷出的規定。雖然根據內政部的公告，只要不超過4年，回國後立即可以恢復戶籍跟健保等，還有因為110年（2021年）沒有選舉所以不影響投票的權益等等。但是，明年不一樣，明年有縣市長跟縣市議員的選舉，如果我們的戶籍被遷出了，豈是「立即恢復」可以解決的！根據選罷法的規定地方性的選舉，必需在當地設籍6個月以上！

很多跟我一樣關心台灣的海外國人回國參與了2020的總統大選跟公投。也就是說我們會在2022年1月面臨上述的「超過2年」。以我個人為例，我自己最後一次離開台灣是在總統大選的隔天2020/1/12。如果我想參與明年的縣市長投票，照現在的防疫規定，我得在2022/1/11之前回國一趟，隔離14天後的隔天回到日本，然後另外在縣市長投票前22天（14天+自主7天）再度回到台灣，才會有投票權。更不要說健保、年金停止期間也會損及我們的權益。如果我們在被停止的這段期間內在國外染疫或死了，就不算了嗎？

目前全球的疫情狀況，越是關心台灣的海外國人，越不願意冒著把病毒帶回家鄉或讓自己在旅途上染疫的險回國（也因為克制自己不要回國，才會有「有可能超過2年」的問題）。在加上我國現行的防疫規定，除了因飛機的減班、事前事後的PCR檢測、防疫旅館等而暴增的旅費之外，長達14天的隔離更讓很多人難以成行，造成了不是我們不回國，是我們回不去「有家歸不得」的苦境。

呼籲相關單位正視我們的困境。不是要修法，更不是要打擾防疫工作，而是只要能在防疫規定中增設類是「防疫期間停止計算不在國內期間的限制等的除外條款」海外的我們就可以解套了。

懇請大家幫忙連署，感謝！感謝！

利益與影響

基於出境超過2年會被遷出戶籍以及選罷法對於地方性選舉必需在當地設籍6個月以上的規定，可能造成因為配合COVID-19疫情的國境管制措施，無法在2年之內回到國內的海外國人，喪失2022年的縣市長及地方民代選舉的投票權。