台南市政府今天辦理「前瞻產業發展論壇」，市長黃偉哲致詞指出，「南方崛起」是不爭事實，台南在台灣發展過程扮演第1棒。台南發展牽動房價攀升，針對近期囤房稅受到熱議，他說，囤房稅見仁見智，可受公評，房價最重要的是回歸基本面，杜絕、減少炒作，讓真正想住的人以合理價格找到棲身之地。

黃偉哲下午出席「前瞻產業發展論壇」，提到台南在整個台灣發展過程，扮演第1棒，並在台南科學園區與沙崙綠能科學城雙引擎驅動下，打造「南方新矽谷」，未來，不論智慧城市或是高科技半導體發展，都將發揮「領頭羊」地位。

他說，豐富的產業聚落樣態，為台南建立良好經濟基礎，台積電、聯電、群創光電、ASML、台灣航電（GARMIN）、聲寶集團、誠品、MOMO、三井Outlet等知名企業陸續投資台南，加上沙崙智慧綠能科學城、南科三期落腳台南，台南已具備完整上中下游產業鏈，成為高科技及綠能科技產業重鎮之一。

黃偉哲強調，疫情雖衝擊全球經濟，但市府全力把握產業發展及轉型的機會，發揮沙崙、南科與台南共同創造的加乘效益，帶動企業轉型升級、促成台南產業新氣象。

經發局指出，根據1111人力銀行調查顯示，有5成9上班族嚮往移居台南，其中包括39.6％已經居住於此及19.4％規畫移居；縣市合併升格迄今，共增加3124件投資案，吸引10193億元投資額，創造18295億元產值及增加12萬8923個就業機會。

他也提到，台灣已遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來，傳統產業及農業也需要調整因應，面對新挑戰，希望也能在產業發展論壇與財經學者及企業界共謀對策。

被問到台南高房價議題，黃偉哲說，房價問題最重要是回歸供需基本面，中央打擊炒房所做努力，相信大家都看得到，地方也努力增加社會住宅供給，讓真正有居住需求的人，能找到棲身之地。

台南市前瞻產業論壇邀集學界代表及在地產業代表，從「2050零碳排大趨勢下 能源轉型綠能領航」、「後疫情時代—產業振興帶起數位轉型契機」及「科技創新實驗場域 體現實踐智慧城市」3大主題，探討在南科及沙崙雙引擎架構下，如何推動產業升級、建構優質環境，打造南方新矽谷。