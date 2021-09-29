台北智會29日發布針對台北市民所做的民調，兩岸若發生戰爭，有48.2%的台北市民認為中國大陸會贏，僅有12.7%認為台灣會贏。中廣董事長趙少康表示，假若兩岸發生戰爭，泛綠群眾雖有71%會抵抗，卻只有28%認為台灣會贏、27%認為大陸會贏，可以說是泛綠也不認為自己會贏。

另外該民調也問到是否擔心兩岸發生戰爭？有15.7%的台北市民眾表示「非常擔心」；26.8%則「有點擔心」；27.9%表示「不太擔心」；22.3%表示「完全不擔心」；7.2%「不知道／拒答」。

據香港媒體《中評社》報導，趙少康29日在「台北智會」記者會中表示，民進黨大內宣的兩大假定是「老共不會打」、「打了美國會來」，等於是把台灣前途押在別人身上，假若兩岸發生戰爭，泛綠群眾雖有71%會抵抗，卻只有28%認為台灣會贏、27%認為大陸會贏，可以說是泛綠也不認為自己會贏。

趙少康指出，台北市民的意見也有他的指標作用，因台北市是最國際化，民眾收入、知識水平也是最高的，所以民調結果可說是出乎意料，但也可說是不出乎意料。

趙少康接著表示，他們真的不怕嗎？真的認為不會有戰爭嗎？不見得。從民調來看，大部分人可能認為打仗，台灣不會贏，也就是認為會贏的很少，那不會贏怎麼打呢？所以最好不要打，但個人又沒辦法扭轉這個局勢，怎麼辦呢？生於斯長於斯，能跑去哪裡去呢？所以民調一方面是反映大家的認知，一方面就是某些人希望不要打仗。