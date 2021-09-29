陳勢安日前參與「BUDXMTV CLOSE-UP特寫真我」活動，同時在現場舉辦「唯一想了解的人見面簽名會」。受到疫情影響，他之前宅家防疫，表示先前瘋練三鐵，前陣子都會在家運動維持體能，被問及想去上《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》等外景節目？陳勢安直喊不敢！

陳勢安笑說：「《玩很大》真的玩很大，太難了，你們有沒有良心，不過像《全明星運動會》這種運動型的我可以挑戰。」他也分享在家與2隻愛犬互動趣事，表示愛犬們喜歡玩丟接遊戲，當他不小心在沙發睡著，會感覺來自2個方向的東西砸到他的臉，一睜開眼才發現牠們各自叼球丟他的臉，他笑虧：「直到打到我醒為止。」

私下熱愛攝影的陳勢安，自認喜愛拍別人，「我最喜歡拍別人耳朵到脖子的那一段的輪廓，很漂亮」，他偶爾會即興找到喜歡的光影，在那邊埋伏等待，一看到行動中的路人的腳、背景的構圖很漂亮，就會按下快門捕抓動態中的那一刻。

陳勢安當天獻唱〈唯一想了解的人〉、〈再痛也沒關係〉等多首新歌，簽名會配合政策逐步解封，現場也增加歌迷參加人數，幸運被抽中的50位歌迷，有粉絲一早8點就來排隊支持，陳勢安時隔半年與粉絲近距離見面，心情期待又怕受傷害，表示見到歌迷很開心，還能感受現場唱歌、live的溫度，但一開始也因為場地限制，很擔心大家都來不了。

陳勢安日前舉辦新專輯見面簽名會。（MTV提供）