疫後民眾宅家時間長，消費者更捨得投資高質感生活用品，再加上正值秋冬換季、全台百貨周年慶激戰、五倍券助攻，床寢業者如寬庭美學、日比家族等，皆推出相關優惠，讓精打細算的消費者能夠以更低的預算換取最高品質，安心享受居家度假氛圍。

寬庭美學PURPEONIA花開時節華爾天使紗印花寢飾，雙人12件組原價10萬5620元，特價3萬7800元。（寬庭美學提供）

今年秋冬，寬庭美學針對品牌明星商品如華爾天使紗床組、GIZA 埃及長纖細棉床組推出新色，前者秋冬新款「花開時節」，由義大利畫師以東方淡墨暈染法繪製出牡丹，淡彩柔美、層次細緻，展現花中之王的雍容大方；而後者則以釉彩藍色調，搭配多層次提花營造度假氛圍。正值百貨周年慶期間，品牌也規劃多種超值組合、加價購，搭配百貨公司原有的滿千送百或信用卡優惠等，也有許多商品推出周慶優惠價如Joutsen 新極地依瓦洛羽絨枕，原價3萬5800 元一對，周年慶優惠價2萬8000，現省1萬5000元。

另外，品牌旗下的寬庭倉庫，10月15日至11月10日期間推出回饋活動，期間內消費滿五萬元即享一萬五千元禮物券，另有滿額加碼贈，更推出低至 3 折的尋寶區，內容涵括義大利 Ivano Redaelli 指定款寢飾混搭組、多款喀什米爾披肩等家居精品。

而日比家族則推出10月8日至12月31日，使用五倍券消費，最高可享200元折抵優惠，若選購周年慶特價款式如CALVIN KLEIN原裝進口Modern cotton系列雙人床包組，原價定價1萬9800元，週年慶特價9800元，使用五倍券再享500元折抵，同時享受更划算的折扣。

寬庭倉庫義大利Ivano Redaelli指定款寢飾混搭組，獨家優惠價5折。（寬庭美學提供）

CALVIN KLEIN原裝進口Modern cotton系列雙人床包組，原價1萬9800元，週年慶特價9800元，使用五倍券再享500元折抵。（日比家族提供）