近來傳出有人在接種新冠疫苗後，下體不明原因大出血或出現亂經現象，婦產科醫師表示，參考國外數據，應該是因為短暫免疫反應的關係導致，包括AZ、莫德納及BNT疫苗都有類似案例，通常一兩個月後就會恢復正常，不用過度緊張。有患者詢問打第二劑會不會再亂經一次？醫師則表示，通常第一次會，第二劑也會。

婦產科醫師韓健明在粉專《韓健明醫師 公正診療室》指出，這幾個月頻頻接到包括經期突然大出血、本來已經停經的又來月經、經期出現血塊持續超過一周等狀況，讓許多女性嚇到驚慌失措，詢問之下發現，最大「元凶」都是近期接種過新冠疫苗。

韓健明指出，從去年12月到今年9月，英國陸續有近3萬例接種疫苗後經期異常通報案例，9/16也有生殖免疫學家在《英國醫學期刊》上撰文，的確收到接種疫苗後經期異常的通報，包括AZ、莫德納及BNT都有，而經期異常反應通常在下個週期就恢復正常，國外正在陸續進行相關研究，英美都有研究人員關注到通報案例愈來愈多，不過女性經期改變現象，目前還沒有被正式列入疫苗接種後的可能反應。

至於為什麼接種疫苗完後會有人發生這些狀況？醫學家認為是因為短暫免疫反應的關係導致，但就像其他大部分已知的常見副作用，這種反應也是短暫的、不會造成永久影響，所以不用過度擔心，而且並不是每個女性都會發生這種預期以外的副作用，如果出現類似症狀，建議可以先觀察一個週期，但如果持續出血量大，還是要就醫檢查。