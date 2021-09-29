陳竹昇（右）、劉冠廷今出席高雄電影節原創VR發表記者會。（羅永銘攝）

黃尚禾（右）、姚以緹今出席高雄電影節原創VR發表記者會。（羅永銘攝）

高雄電影節29日發表年度「原創VR」作品，為10月2日的影展售票開賣暖身。其中吳以涵、陳竹昇這對《俗女養成記》父女檔，再度因動畫《紅尾巴 Ep.1》合作，和劉冠廷一起獻聲演出。陳竹昇誇讚13歲的吳以涵很有天份，「我以前會擔心她一邊拍戲、一邊顧功課會不會壓力比較大？要不要放假再拍？後來發現她是學霸型的，功課很好」。

劉冠廷在片中則扮演說書人的角色，也透露與陳竹昇幫動畫配了中、英文2個版本，「英文版是我提出的要做的，我跟導演說，中文配完，那英文怎麼辦？可以試試我們一起配呀，不好再換嘛。」他花了將近一周時間，練習英語發音，也查清楚單字，做足功課。不過陳竹昇搞笑表示，現在英文幾乎都忘光，「只記得『Thank you』（謝謝）怎麼講」。

此外，姚以緹、黃尚禾領銜主演的《女海盜：成名之路》為黃丹琪與法籍導演摩根歐馬聯手打造，重現19世紀知名女海盜「鄭一嫂」的海上傳奇。提到本次拍攝最大挑戰，姚以緹和黃尚禾一口同聲覺得古裝戲服太厚重，非常熱，加上在VR360度全景拍攝下，更考驗演技和細節。2人不僅有多次合作經驗，這次戲中更得拿刀、皮鞭攻擊對方，笑稱彼此根本是「最熟悉的仇家」。

新媒體藝術家黃心健以 VR 創作名揚國際，2017 年以〈沙中房間〉奪下首屆威尼斯 影展最佳 VR 體驗大獎，2021 最新作品〈輪迴〉於日前入圍威尼斯影展 VR 競賽單元，將在今年雄影進行亞洲首映。導演分享創作靈感來自童年短暫失明、幸運獲贈眼角膜而重見光明的經驗，進而想像肉身在他人身上延續生命的可能。希望透過本作讓觀眾體驗「輪迴」活在不同肉身中，反思人類於每世生命中的創造與毀滅。本作除了 VR 放映版本外，更與高雄在地義享時尚廣場合作，打造全台唯一裸視3D電視牆短片動畫。

2021 高雄電影節將於10月15日到10月31日舉行，雄影今年除部分作品實體放映，也將和國際線上平台 shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家就可一鍵看高雄電影節片單。更多影展消息，請洽高雄電影節官方網站。