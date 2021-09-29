政府6月15日起發放孩童家庭防疫補貼，每人1萬元，領取日期到9月30日。教育部表示，到9月29日中午，領取人數已224萬6163人，請領比率達97.23％，明天是最後1天，尚未領取的6萬3931人（包含衛生福利部未滿2歲之幼兒）請把握機會。

行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw 6月15日上午上線，18日ATM加入服務，7月15日郵局臨櫃也加入服務，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者可以進行申領。

在網路申請部分，至9月29日12時已順利將補貼撥入177萬3976人的指定帳戶，另有160人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，完成現金領取的人數累計達43萬2315人；郵局臨櫃部分，完成現金領取的人數累計達3萬9712人。

教育部表示，符合領取資格者共231萬0094人，目前還有6萬3931人未領，這些人務必於9月30日前完成領取，各領取管道將於10月1日0時起關閉。本補貼經費來源為特別預算，如有賸餘款將依規定解繳國庫。