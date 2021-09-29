考量到防疫為重，嘉義縣環保局架設「再生嘉俱館」網路平台，預計10月1日起上線，讓民眾隨時選購再生家具。（縣府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局再生工場產出的再生家具十分受歡迎，受疫情影響，再生家具已長達半年未開放民眾購買，因詢問電話不斷，環保局決定透過網路平台開放民眾自由下單，但考量外縣市路途遠，僅開放嘉義縣、市包送到府。

環保局設施管理科長蔡彥宏指出，以往再生家具銷售多半結合嘉有好市集，讓民眾現場挑選，因疫情影響，活動已暫停許久，近期因民眾不斷詢問何時開賣？考量到防疫為重，決定架設「再生嘉俱館」網路平台，預計10月1日起上線，讓民眾隨時選購。

以往環保局就提供付運費送到府服務，開放線上下單後，蔡彥宏說只提供嘉義地區運送服務，主要是考量人力有限，無力再送到路程較遠的地區，如有外縣市民眾要下單，必須到再生工場自取。

環保局長張根穆說，環保局特聘國寶級老木工師傅及優質資深品管人員，賦予這些廢棄家具嶄新生命，甚至擁有全國特有「沙發再生」技術，品質不輸市售產品，透過網路平台可供民眾24小時挑選優質再生家具，讓再生家具更貼近民眾生活，後續也將不定期推出競標活動。