林采緹笑說該不會懷孕時聽搖滾樂，兒子才這麼活潑。（中天綜合台提供）

哈孝遠的老婆萱萱是新手媽媽。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（30日）晚10點播出「為人母妳們還太菜？！新手媽媽交流大會！」，節目邀請萱萱、林采緹、李亮瑾等升格人母的女星來分享「育嬰初體驗」。萱萱因為是新手媽媽，所以再小的問題，都會無法接受，像是兒子在7個月大時就經歷一場大病：「他有一陣子突然很喘，我就趕快送去急診，醫生說這個是哮吼，就是新生兒的心氣管急性發炎。」這讓在場的媽媽們聽了都心疼萬分，萱萱還提到，當時護理師特意請她離開，就怕她看到兒子打針哭鬧的模樣，怕她心情承受不住：「我在門外崩潰大哭，看著小朋友手插著點滴，我就想說為什麼不是爸爸來承受一切？」

老公是「神隊友」還是「豬隊友」，也是當集熱烈交流的話題，萱萱就火冒三丈地控訴老公哈孝遠：「前幾天我們陪孩子去玩溜滑梯，我就看到我兒子從溜滑梯上滾下來，他（哈孝遠）說我怕他玩得不夠刺激，所以我推了他一把。」也因這樣才2歲的小孩對溜滑梯產生陰影！而林采緹也有類似情況，她分享懷孕時肚子非常大，因此壓迫到臀部神經，導致連走路都會痛，情緒也變得很敏感：「半夜很想喝東西，我就會叫我前夫拿，他就回了我一句等一下啦，我突然間就爆哭。」看著林采緹委屈的模樣，Sandy忍不住幫女人說話：「等一下就等一下，等一下後面可以接『啦』嗎？說馬上來就好了！」

哄小孩睡覺，也是新手媽媽的「魔王考驗」！林采緹為此也感到很頭痛，還懷疑是否因為在懷孕時都聽搖滾樂，兒子才這麼活潑：「剛開始只要搖半個小時就可以睡，後來我們一定要走出門，還一定要經過崎嶇的道路，最後連這個都沒辦法，我們要開車在車上差不多開一個多小時，所以那時候我們都開車上陽明山再下山，速度頻率還要穩，他才睡得著。」吳宗憲則自豪有妙招：「我超級厲害，趁他還不識字，你就開始講故事，大概1分鐘內就天下太平了。」正當大家半信半疑，吳宗憲再補一句：「因為我會先睡啊！」一旁的女兒Sandy則無奈作證：「這是真的，我是到上學後，才知道年獸完整的故事是怎樣，我只聽過從前從前有一個年獸，就沒有了。」

李亮瑾懷孕時已是高齡產婦，為了順產讓她特別迷信：「我懷孕的時候特別注意胎神的位置，我那時候會拿農民曆，如果今天胎神在倉庫，我真的沒辦法一定要進去拿衣服，我就會說不好意思借過，然後我就會側身進去，完全不敢正面跟祂碰上。」這行為讓Sandy不解：「這只會讓人以為妳有靈異體質吧？」李亮瑾還自曝迷信行為連大樓管理員都知道，因為懷孕期間剛好遇到鄰居家裡裝潢，鑽頭的敲打聲讓李亮瑾心生恐慌，就怕胎神被嚇跑，甚至槓上管理員認為對方都沒通知，這讓管理員相當無奈：「不是在妳家鑽，是在別人家鑽，胎神不會管那麼多啦！」更多精彩內容就在中天綜合台每周一至周五晚10點《小明星大跟班》。