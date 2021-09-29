台北市9月22日起開始校園施打BNT疫苗，北市衛生局表示，9月22至28日，北市共有63所學校、6萬5876人完成BNT接種；5天內累計有729人接種後感到不適，多數休息後已無大礙，其中8人出現頭暈、頭痛、呼吸不順、胸痛、起疹子、心悸等症狀，就醫後6人皆已返家休息，2人有胸痛症狀尚在住院觀察中。

北市衛生局提醒，施打疫苗前一天不要熬夜，接種前確認身體是否有不適，避免在空腹及脫水狀況下接種，青少年接種疫苗後常出現暈針反應，通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀。

北市衛生局提醒，暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症，另接種疫苗後可能有發燒反應，一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。