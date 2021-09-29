網路社群媒體Twitter（推特）29日瘋傳一段影片，片中有2名男子身穿交通警察制服，正進行「口愛」。警方根據影片中的臂章號碼，查出屬於台南市警四分局某資深警員，但對方無論年齡或身形均與片中人物不相符，研判遭人冒用拍片。由於該影片對警察形象傷害甚大，市警局長方仰寧已指示市刑大科偵隊配合警四分局循線追查，一定要將這些假冒警察的不法分子依法究辦。

據查，暱稱「警察職軍榨汁機」的網友在推特貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，影片內容則是2名身穿交通警察制服的男子，正在床上進行「口愛」，還不時發出嬌喘聲。

這段影片今天在網路被瘋傳後，警方根據制服臂章的警員編號，查出屬於台南市警四分局某資深警員。

不過，警四分局指出，經查擁有該臂章編號的資深警員，年紀大約50多歲，無論年齡或身形均與影片中的人物相差甚大，明顯遭人冒用。由於該影片嚴重傷害警察形象，引發方仰寧的高度重視，立即指示市刑大科偵隊配合警四分局展開追查。