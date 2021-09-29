據《公民空軍雜誌》(Citizen Airman Magazine)28日報導，為提供官兵體能鑑測時能有更多元而靈活的選項，並達成科學化訓練與測驗的目標，美空軍預備役司令部(AFRC)針對空軍第一級體能鑑測進行改革研究，並於2021年7月公布研究成果，預計2022年就能正式上路。其中，最為人詬病的腰椎殺手仰臥起坐，將不再是測驗核心能力的唯一動作，官兵可選擇跨腿反向捲腹(cross-leg reverse crunch)或棒式進行測驗。

報導中指出，這項實驗由AFRC的體能與健康促進功能主管哈姆(Jason Ham)，率領由10名運動生理學家組成的工作小組進行。依據7月公布的方案，美國空軍的第一級體能鑑測將有5種替代方案可選擇；其中，3種適用於有氧與心肺能力測驗，2種適用於肌力評估項目。

※第一級體測：全軍官兵適用

美國空軍現行的體能鑑測共有兩種，分別為第一級體能鑑測與第二級體能鑑測。就第一級體能鑑測而言，相關標準與項目為2004年所頒布，以供全軍士兵測驗並掌握健康狀況之用。

第一級體測項目共分三大部分：第一，「身體組成成分」，由測量身高、體重與腰圍組成。原本腰圍測量佔總分的20%；不過，美國空軍已於2020年12月宣布永久取消腰圍測量，而僅剩身高與體重測量。第二，1.5英里(約2.41公里)長跑，主要測量官兵有氧與心肺能力，即最大攝氧量。第三，1分鐘伏地挺身與1分鐘仰臥起坐，以測驗士兵肌力與肌耐力。

※針對第一級體測進行改革

如今，AFRC針對第一級體測進行改革；其中，將第一級體測中的1.5英里長跑，調整為1.5英里長跑、1英里步行與高有氧、多階段20公尺折返跑(High Aerobic Multi-shuttle Run 20M HAMR)，三者擇一進行測驗。

此外，第一級體測中的伏地挺身，則改為伏地挺身與修正版伏地挺身二擇一進行；第一級體測中的仰臥起坐，則改為仰臥起坐、跨腿反向捲腹(cross-leg reverse crunch)與棒式三者擇一測驗。

作為美國空軍第一級體能鑑測計畫修訂工作小組的主持人，哈姆一直嘗試讓空軍體測項目多元化，以掌握官兵的各種運動能力；而非用單一項目涵蓋整個測驗，最後只得到一項數據而看不出官兵各種能力的好壞。

他強調，雖然最新的體能計劃章程是在2020年簽署的；但空軍的體測項目已行之有年，他自己更是在小組內一待就25年。他深信，新的鑑測方案能更精準的測驗與評估官兵的健康狀況。

他表示，這次小組針對第一級體測研發出5種替代動作，可解決自2004年實施迄今的第一級體測之諸多問題，包括敏捷性、平衡感與協調性，還能降地受傷風險並測出整體身體力量。

他還提到，從現場與數據測試的反饋來看，受測官兵對新鑑測方式與各種替代項目感到非常滿意。研發團隊則希望，這種鑑測模式取得的健康評估，能讓官兵妥善運用進而妥善管理自身身體健康。

美空軍參謀長布朗則對新鑑測方案感到興奮。他認為，鑑測項目的多元化讓官兵可以更靈活選擇。畢竟不是每個人的運動習慣都一樣，很可能彼此平日的運動項目不同，但都能維持身體健康。替代選項提供官兵多元選項，還能讓部隊掌握官兵整體健康狀況。

他強調，以1英里步行為例，該測驗依受測者年齡與體重，以及完成步行所花的時間、速度、心率等項目，來衡量受測者的最大攝氧量。1英里步行絕對不等於「在公園散步」，從速度等等來看，難度百分百等同於跑步。

哈姆也補充，是時候徹底評估體能鑑測方案並提出更新方案了。這次變革是第一級體測自2004年以來的首次重大變化。當年，因為伊拉克戰爭爆發，空軍礙於經費取消用自行車測驗最大攝氧量與有氧能力的做法。如今，為了確保空軍在最新科學論點的支持下，能以科學化的方式進行21世紀式的鑑測，第一級體能鑑測需要全面的審查與修訂。

※第二級體測：依據不同專長所需體能而擬定

事實上，除了第一級體測，美國空軍還有依據各種不同專長執行任務時所需的體能，量身打造專屬的體能鑑測項目與標準，稱為「第二級體能鑑測」。以戰術空管組（TACP）的「第二級體能鑑測」為例，其著重準確預測攜帶重裝備或穿越障礙物、進入直升機等狹窄空間的能力。

根據空軍2018年1月公布的TACP第二級體測項目，共包括1.5哩（約2.41公里）、100碼（約91.44公尺）的農夫行走、藥球投擲、握力與負重弓步等項目。

換言之，第一級體測適用於空軍全軍官兵，第二級體測則依據不同專長與任務需求，而訂有不一樣的測驗項目與標準。