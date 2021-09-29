高雄市小港區沿海二路29日晚間發生嚴重車禍，疑似為一輛自小客車被貨櫃車、聯結車夾撞，自小客車車體嚴重變形，駕駛救出時已明顯死亡，詳細事故原因仍待進一步釐清。

消防局指出，29日晚間6時許獲報，稱小港區沿海二路發生車禍，立即出動7車14人前往搶救，而於晚間7時13分許救出自小客車駕駛，但已明顯死亡。

透過現場照片可見，一輛自小客車被夾在兩輛大車中間，兩大車車距相當靠近，被擠在中間的自小客車經撞擊已嚴重變形且被壓縮，乍看之下難以辨認何處為車頭何處為車尾，畫面十分怵目驚心。