江蘇省近期加強執行「能耗雙控」，蘇州、昆山包括多家台廠等電子廠宣布因限電停產至9月30日。江蘇發改委人士指出，有些城市把90％的用電指標都耗完了，現在必須要限定。

江蘇曾被國家發改委點名批評今年上半年能耗強度不降反升，能源消費總量控制目標也是一級預警。中新經緯網引述江蘇省發改委相關工作人員表示，針對「能耗雙控」，政府沒有做統一部署，但各市都有自己的指標要求，要應對各自的考核目標，等於是自行在處理這個事情，包括工廠的停電安排。

「舉例說，現在9月份已經快結束了，有些城市把90％的用電指標都耗完了，現在必須要限定。因為還有一個季度，而且又是冬季，耗電更多，所以現在只能必須先給它(停了)，要不然第四季度怎麼過？」工作人員表示。

至於居民用電是否會受到影響？該名工作人員說，「原則上肯定是要先保民生，所以現在工業用電或其他高耗能項目肯定要受到影響」。