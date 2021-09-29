大陸房產巨頭恒大集團深陷債務危機，是否能順利度過財務難關仍有很大的不確定性，可能造成的經濟外溢效應也讓市場擔憂不已，多項分析對其未來發展眾說紛紜，亞洲開發銀行行長淺川雅嗣認為，大陸有充裕的緩衝和政策來吸收恒大集團的財務危機，北京當局也已經準備好控制恒大倒閉所造成的外溢效應。

恒大集團上周四8350萬美元的債務利息尚未支付，而今（29日）又有一筆4520萬美元的境外債券利息到期，目前恒大官方迄今仍未公布還款計畫，一旦30天寬限期內未能償還，則兩筆債務都將違約。

《路透社》報導，亞洲開發銀行（Asian Development Bank）行長淺川雅嗣在一次線上會議表示，他不認為會因為單一企業，就引發類似雷曼兄弟事件的全球金融危機，且他認為北京當局已經做好足夠的措施，來應對恒大引發的任何外溢效應，央行也正向市場挹注充足的短期流動性。

淺川雅嗣補充，儘管恒大如今面臨流動性的難題，但仍持有足夠的資產，以出售套現作為支付。

不過淺川雅嗣也提到，這次恒大的債務危機，也凸顯出資產價格膨脹於大陸快速成長的重要性，進而可能對地方政府的財政和消費造成衝擊，「我們需要仔細觀察發展情況，這對大陸地方財政和家庭支出的影響非常深遠」。

最後淺川雅嗣預測，由於私營、公共部門債務增加等結構性問題，可能將拖累經濟經濟成長，不會回到先前7至8%的高成長幅度，估大陸將從2022年開始長期溫和的成長。