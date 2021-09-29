「直播天王」連千毅昨(28日)在直播中罕見對網紅「館長」陳之漢說重話，吸引大批網友吃瓜看戲，好奇曾一起直播還彼此「英雄惜英雄」的兩人，怎麼會鬧成這番園地？

原來是一向口無遮攔的館長，在本月24號的直播中為了強調自己販賣商品有品質，手錶CP值很高，一時脫口說出以下這些話，「你要它東西好、你要它藍寶石錶面、你要它能防水、你要它台灣做的，兩三千塊我跟你講我沒辦法啦，沒辦法做啦。兩三千塊你要去找那種，兩三千塊的錶有啦，我建議啦！ㄑㄧㄢ ㄧˋ就有了，啊買下去，你買買看…。」

館長這段影片後來被授權YouTube頻道「飆悍館長」剪輯精華上傳，並下標「館長手錶賣太貴？？網友酸連千毅『賣假貨還真貨？』三千就能買到名牌錶？」被連千毅看到相當不滿，昨日在直播中罕見對館長說重話：「我希望館長以後在做YT的時候，不要在標題上面打到連千毅什麼賣真貨問號有的沒有。我要跟館長講很大重點，我一直以來都很支持你的，都沒有講一句你不好，你要賣手錶我覺得非常棒，但你不要講到我。我賣三線品牌手錶，翻玩的那是我廠商拿來給我賣的，請問一下我賣翻玩的不行嗎？」、「連你受傷我都請人拿卡片給你，希望你保重，寄補品給你，希望你身體健康，標題打這樣，我公司大哥和我看到心裡會有什麼感想？」

惹怒連千毅，館長深夜緊急直播道歉。(取自館長惡名昭彰YouTube)

連千毅罕見動怒，也讓館長今（29日）火速在直播澄清誤會，強調未來講到直播拍賣、直播賣錶，保證不是在講連千毅，也向連千毅隔空道歉，「造成這次誤會應該是我的錯啦，那因為我們先講這件事情造成你的誤會，那跟您道歉。我覺得就是跟您道歉，那就是這樣子，我覺得這沒有什麼啦。」隨後連千毅也欣然接受館長道歉，表示雙方誤會解開就好。