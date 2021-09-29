備受關注的淡水輕軌藍海線路線案，捷運局29日再次舉行路線說明會，公布全新「河岸版」路線，並針對地方疑慮提出解答，包含採河岸段將擴建足夠的人行空間至5公尺，地方所關注的渡船頭燈塔會依法保護，若明年順利開工，最快於2026年就可完工通車。

淡海輕軌分二期興建，其中藍海線第一期從淡水漁人碼頭站（V26）至台北海洋大學站（V28），第二期則是連接北捷淡水站（V21）至淡水漁人碼頭站（V26A），捷運局繼去年3月廣納地方意見達成共識，29日晚間6時許再於淡水區觀潮廣場舉行說明會，公布全新「河岸版」路線方案，在地議員全都出席，說明會過程和平。

新北捷運局副局長林耀長表示，淡海輕軌第二期路網完成後，將串起沙崙與淡水市區，提供新市鎮聯外交通便捷性，並串聯金色水岸、紅毛城、海關碼頭、滬尾砲台、淡水漁人碼頭等觀光景點，提振觀光，帶動地方觀光發展。

林耀長表示，捷運局公布全新方案，藍海線第二期將改於河岸做雙軌規畫，路線全長約3.32km，設置6座平面車站。路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路至觀潮廣場後，轉回中正路淡水老街後段，並沿中正路(台2乙線)續行至淡水漁人碼頭與第一期路網作銜接，並以遊河、觀潮、望水、戲波、聽海及追浪為沿線車站基本設計主題。

林耀長指出，民眾提出輕軌行經河岸段與民房之距離、河岸段人行空間疑慮，捷運局規畫輕軌全線採雙軌雙向行駛，河岸路段近民房側將保有至少5公尺以上距離，另一側鄰河岸於部分路設計擴建河岸步道，提供遊客足夠人行空間。

此外，位於輕軌路線上的「渡船頭燈塔」於今年5月經文化局公告列冊追蹤建築物，地方憂心保存議題，捷運局回應，航道燈尚待文資審議進行價值判定，未來將會兼顧輕軌營運及文資保存，依審議結果辦理保護。捷運局表示，若地方無意見，將針對財務作細部修正，再送到國發會、行政院核定，經54個月工期，最快於2026年就可完工通車。

新北市議員鄭宇恩指出，藍海線二期整體部分採B型及C型路權，容易造成用路人混淆，另輕軌建設縮減現有綠地空間、輕軌沿線震動及噪音影響住家等問題，都應提出相對應的補償措施，包含即將拆除之地所規畫為綠地使用、補助住家裝設隔音設備等。

新北市議員蔡錦賢則呼籲，施工期間要加強安全檢視，盼輕軌能盡快開工，帶動觀光人潮進來淡水。