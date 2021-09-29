台灣民意基金會28日公布政黨最新民調，顯示有30.1%的民眾支持民進黨、19.3%支持國民黨、13.3%支持民眾黨、3%支持時代力量、2.4%支持台灣基進、1.3%支持其他政黨。其中國民黨45歲以上支持者佔6.8%。中廣董事長趙少康表示，國民黨年輕的黨員太少，目標應該要有30%的年輕黨員。媒體人吳子嘉則指出，民進黨不要太高興，國民黨若能展現高強度對抗民進黨的意志力，未來國民黨的變化是非常大的。

針對政黨最新民調，趙少康29日在「台北智會」記者會表示，國民黨要勉勵自己去努力，的確國民黨有許多問題，比如年輕的黨員太少，40歲以下只有3%，從整個人口結構有30%來看，國民黨40歲以下卻只有3%，起碼也要10%、20%，目標應該是30%。他認為，民進黨做這麼爛，光是疫苗就搞成這樣，雖然民進黨支持度不高但也有相當的支持度，這點讓他很不解。

媒體人吳子嘉指出，這次國民黨主席選舉，從孫文學校總校長張亞中得到的票數來看，大概有40%，也就是說國民黨有4成的黨員，主張高強度對抗民進黨，這是很重要的訊號，所以民進黨不要太高興。因為這只是剛開始，整個新政治情勢的變化了，第一盤小菜剛剛上場，也就是當國民黨4成的票數投出來了，主張要高強度對抗民進黨的意志力，若能展現出來的話。雖然過去他不看好新任國民黨主席朱立倫，但若有高強度的黨意支撐，主張高強度對抗民進黨，未來國民黨的變化是非常大的。