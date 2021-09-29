香港女星白雲外型亮麗、身材火辣，擁有35E傲人上圍，讓她被封為「香港波神」、「導彈女神」，不時會在網上Po出養眼辣照，近日她曬出一組疑似走光的性感照，讓大批男粉看了紛紛留言同一句話。

白雲28日在IG發文：「你覺得很累時會做什麼？無論身體的累，還是心累，通常我都會拋棄電話十幾個小時，甚至幾天。」和大家分享自己紓壓、緩解疲勞的方法，同時附上一張圖文不符的性感美照。

白雲內裡沒穿疑似走光，自己在胸前加上兔子特效。（圖／翻攝自IG）

眾粉絲敲碗想拿掉那隻兔子。（圖／翻攝自IG）

照片中，白雲穿著條紋連身洋裝，洋裝背後設計只有幾條線，讓她的光滑美背展露無遺，加上她趴在窗邊擺出撩人姿勢，前凸後翹的S曲線更是明顯，吸睛的是，她在胸前放了個可愛兔子的圖案，疑似是內裡沒穿，加上側身角度入鏡露出一大片側胸，讓她走光了，才特意自行加上特效遮住，格外惹人遐想。

白雲發文後，立刻吸引許多網友要求「不要那隻兔子」、「拿走那隻兔子」、「請移開那隻兔子」、「兔兔可以讓開嗎」，眾人默契留言的畫面十分有趣。