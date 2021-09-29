文化部預告將大幅修正《公共電視法》，其中降低董監事審查門檻和指定1人為董事長的條文，恐讓公視淪為政府大內宣平台。文化大學新聞系教授莊伯仲表示，在民主時代，「指定」通常意味威權、鴨霸等負面意涵，建議將該條文改為「行政院院長提名董事時並應同時提名1人為董事長」，觀感便能提升，否則文化部只是自找麻煩。

文化部對於《公共電視法》的修法理由，在於現行條文已超過十年未修正，部分已不符合公視運作所需，無法提供合理經營環境。修法重點為：一、現任董事由17至21人降為11至15人；二、董監事審查委員會的3／4同意門檻降為2／3；三、行政院提名董事時，應指定1人為董事長；四、公視基金會業務範圍，新增國際傳播服務及交流；五、放寬政府每年捐贈公視的額度，不受限於9億元上限。

莊伯仲〈公視修法解套？別再冤冤相報〉一文發表於《獨家報導》，指出他曾在2010年擔任公視第5屆董監事審查委員，在立場上是支持文化部修法。因為現行審查門檻是相當高標準的3／4「憲法門檻」，在台灣當前的政治生態裡，這樣「不食人間煙火」的設計，很容易成為藍綠惡鬥的操弄工具。因此只要掌握1／4關鍵少數，就能影響全局，而重複上演「當我在野就擋你，換你在野就卡我」的冤冤相報戲碼。後果就是理應適時選出的董監事，一拖再拖，最後朝野無奈妥協，才勉強上任。

莊伯仲提到，1997年《公視法》制定公布施行時，之所以堅持3／4「憲法門檻」，用意是在凝聚社會各界對於公視董監事的最大共識，因為茲事體大，必須是最大公約數的人選才有資格出任。但理論上陳義過高，實務上窒礙難行，因此早在2013年國民黨執政時，行政院新聞局即有修法動作，研議將3／4門檻降為2／3，理由是避免少數否決多數。但在被在野的民進黨批評為意圖染指公視而不了了之。

莊伯仲認為，現在政權輪替，當年反對修法的民進黨竟然力主修法了，這是標準的昨是今非，「換了位子就換了腦袋」，國民黨好好地打臉一番也就夠了，倒不必全面杯葛。畢竟一來人家願意起義來歸，附和你當年的主張，高興也來不及，何必阻撓？二來國民黨也必須為自己留些後路，因為日後總是有上台機會，不必鎖死。

「早知如此，何必當初？」莊伯仲說，當初懷抱滿滿理想，認為3／4決才是王道的學者們現在不是保持沉默，就是轉為支持民進黨降低門檻。至於當年力挺公視法高門檻設計的民代，包含時任立委的駐日代表謝長廷，行政院長蘇貞昌等人也有必要出來給個說法。

另一個爭議點是「行政院院長提名董事時並應同時指定一人為董事長」。莊伯仲指出，雖然修訂條文用了「指定」字眼，但無「指定」之實。因為董事長還是得經由立法院2／3同意通過，未必會過關。此外，因已昭告人選，因此在審查董事長時，必然受到更嚴格檢驗，反而不像董事互選董事長那麼單純。

「不過，文化部活該被罵！」莊伯仲表示，在民主時代，「指定」通常意味威權、鴨霸、由上到下、霸王硬上弓，是個會讓人不舒服的字眼，外界自然很有意見。因此建議將該條文改為「行政院院長提名董事時並應同時提名一人為董事長」，給人的感覺應該好很多，文化部何苦自找麻煩？

莊伯仲認為，公視修法還是有其他不是問題的問題，像是依現行規定，公視董監事係由社會公正人士所組成之審查委員會進行選任，但荒唐的是，這些審查委員卻是由立法院各政黨以席位比例推舉，這就註定無法與政治脫勾，如果不趁此次修法一併檢討，那還是永無寧日。