余文樂與全球知名藝術及奢侈品拍賣公司合作，自9月17日起舉辦「No Time Like Present」NFT加密藝術余文樂線上拍賣專場，活動到28日告一段落，最終以1億2千萬港幣（約4.3億台幣）成交總額，寫下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄，讓余文樂非常感恩，直呼9月是他的「幸福月」。
為何9月是他的「幸福月」？余文樂表示：「因為最重要的4個女人，包含媽媽、老婆、女兒和妹妹都在9月生日。」由於疫情關係，今年他沒有大肆慶祝，而是選擇和老婆、小孩在家裡，一起吃飯、切蛋糕，對他來說，這樣平淡又溫馨的過日子，和家人在一起，就是最大幸福。
余文樂說：「這場拍賣是我過去20年收藏旅程和職業生涯的一個小總結，我對生活、藝術的收藏能獲得全球諸多收藏家的共鳴，令我十分感動，『No Time Like Present』拍賣成果將是我四十歲生日最難忘的禮物，我會將部分拍賣收益捐給『願望成真基金』，幫助重症的兒童與青少年。」
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