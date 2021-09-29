岸田文雄曾在民國83年時訪問台灣，並受到前總統李登輝接見。(圖 翻攝自國史館臉書)

日本前外務大臣岸田文雄29日在自民黨總裁選舉中勝出，成功當選第27任總裁，預料將接替菅義偉出任日本第100任首相。值得注意的是，岸田文雄曾在民國83年9月時與前首相安倍晉三等人訪問台灣，並受到前總統李登輝接見，當時他也曾對李登輝的廣島亞運行發表過看法。

根據《中國時報》報導，民國83年9月9日，李登輝在上午接見了自民黨眾議員鹽谷立所率領的國會議員訪問團，下午接見前法務大臣秦野章，他們都支持李總統前往廣島參加亞運。而在當時李登輝接見的日本國會議員當中，就有後來擔任過日本首相的安倍晉三，以及目前剛當選自民黨總裁，預料即將接任新一任首相的岸田文雄等人，他們是由日本交流協會台北事務所所長梁井新一陪同到總統府，亞東關係協會會長馬紀壯、總統府副秘書長戴瑞明及外交部次長黃秀日在場作陪。

針對是否應該邀請李登輝到廣島，出身廣島的岸田文雄曾開玩笑的表示，自己今天如果不說點話，恐怕會出不了境而沒辦法回日。他強調，要不要邀請李登輝到廣島，是由亞奧會評議會決定，但日本政府應該有自己的政治判斷，台灣有台灣的要求，北京有北京的意見，日本政府則應做出讓「第三國」看來合理合法的決定。

此外，國史館今天也在臉書上PO出當年李登輝和岸田文雄的合照，並指出「全民猜一猜，有沒有人知道當年這位年輕的小鮮肉是誰呢？！照片為民國83年9月總統李登輝接見日本眾議員」。