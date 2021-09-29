曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的前電競選手Toyz劉偉健，今（29日）驚傳涉嫌販賣二級毒品大麻被捕，檢察官訊後已向台中地院聲請羈押。早前因與Toyz代言同款手遊，並因此起衝突的知名電競實況主「亞洲統神」張嘉航，更因此被網友封為先知，直播人數一下子暴衝上萬人，統神更招架不住網友不斷追問，首度回應Toyz販毒風波。

Toyz驚傳販毒被捕，此時正在開直播的統神，直播人數瞬間快破萬，大批網友留言刷滿他整個螢幕，不停追問統神對Toyz事件看法。對此統神雖然臉上笑開懷，還是相當謹慎的表示：「你們問我，我沒辦法講什麼，你們應該要去問他的好。我跟椅子又沒什麼關係，你問我幹嘛？」

Toyz驚傳販毒被聲押，統神直播瞬間被網友留言刷滿整個螢幕，臉上笑容被形容比中威力彩還爽。(取自浪Play直播)

統神面對大批網友瘋狂追問他對Toyz販毒被捕的看法，相當無奈，不停強調人不是他抓的，要大家去問台中的警察：「我現在能夠講什麼，我又不是去緝毒的人？他的朋友誰跟他一起吸我哪知道啦，我是要回答什麼。」統神還被網友形容，臉上表情爽到比中威力彩還爽，讓他急忙喊冤他是被網友留言逗樂，不是笑Toyz。

亞洲統神張嘉航早前因為與Toyz代言同款遊戲，兩人在遊戲實況起衝突，事後統神選擇向廠商與經紀人老婆道歉，並向Toyz正式宣戰：「我們不死不休，你讓我的案子全被退掉，我們不死不休。」

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