熱愛海洋的Janet謝怡芬擔任主持。（TLC提供）

近幾年水下攝影在台灣逐漸掀起一陣熱潮，不少優秀的專業水下攝影師也獲得大家的關注，TLC旅遊生活頻道推出全球首創水下實境節目《決戰水下伸展台Aqua Challenge》，將伸展台搬至水下，融合臺灣海島美景、攝影美學、 模特兒的魅力、水下世界、潛水技能加上種種人性考驗等元素，挑戰史上最強戶外實境節目。 節目由熱愛海洋的Janet謝怡芬擔任主持，已瘋遍全台的她，這次要帶觀眾瘋水下。

Janet原本個性就活潑好動，拍攝期間其實懷著第二胎，但也因為這節目，讓她一有空檔她就會下水，不只跟自由潛水者學了很多呼吸法，也拍了很多漂亮的水下孕婦照。Janet表示自由潛水是世界第二危險的運動，水下實境秀的拍攝非常具挑戰性，對潛水者與水下攝影師來說都是困難重重，但也因為題材創新有趣，增添節目可看性，而透過節目也能讓台灣觀眾更加了解我們的水下之美。

節目自2019年開始徵求世界各地參賽者，從二千多位參者中選出十位水下攝影師、十位自由潛水者模特兒參賽角逐，優勝者可以獲得二萬美元獎金！透過每一回合的競賽，攝影師與模特兒一起創作攝影作品互相合作競爭拍攝， 足跡遍及墾丁、蘭嶼、小琉球、綠島等全台各大潛水場域，觀眾也能透過節目認識台灣海洋的豐富與迷人之處。《決戰水下伸展台》將於10月7日起每星期四晚間10點首播。