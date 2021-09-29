《水手服與機關槍》將在金馬影展放映。（金馬執委會提供）

今年適逢日本名導相米慎二逝世二十週年，金馬影展特別策劃焦點導演專題，選映他備受讚揚的《水手服與機關槍》、《魚影之群》、《愛情賓館》、《颱風俱樂部》、《搬家》、《夏之庭》、《風花》等七部代表作，帶影迷一睹這位侯孝賢都盛讚的名導傑作。

相米慎二以深具魅力的長鏡頭和青春少女題材為人稱道，藥師丸博子以極道少女角色奠定偶像教主地位的《水手服與機關槍》膾炙人口，直至今日仍不斷被改編重拍。《魚影之群》則透過鏡頭捕捉緒形拳、佐藤浩市與夏目雅子與海洋搏鬥的命運，糾葛的親情與愛情令人心碎。

同年上映的《愛情賓館》與《颱風俱樂部》更展現他獨到的觀察和純熟的電影語言，前者成功打破情色與藝術的界線，後者精采刻劃青春男女遊走成長與幻滅的狂想，不僅橫掃南特影展、東京影展、電影旬報等多項大獎，連電影大師侯孝賢看完後都盛讚「這才是電影！」

相米慎二在九○年代作品風格轉趨溫和內斂，《搬家》以小女孩視角面對父母離異的家庭轉變，細膩描繪從抵抗到理解的情緒轉換。改編兒童文學名作的《夏之庭》藉由小學生與獨居老人的莫逆之交，將他擅長的成長題材融入戰爭歷史和生死哲理。在遺作《風花》裡，相米慎二卸下早年的野性狂放，找來性格男星淺野忠信對戲影后小泉今日子，讓在塵世迷航的兩人攜手踏上看透生死的旅程。

除了相米慎二專題，影展也邀來《海鷗食堂》導演荻上直子的療癒新作《河畔小日子》，讓背負祕密的松山研一與滿島光，成為彼此相互扶持的依靠。鹿特丹影展金虎獎得主池田曉的新作《超正經樂團的糊塗戰爭》，以招牌荒誕風格嘲諷官僚、父權和戰爭，開創另類反戰電影。

日本新生代男星須藤蓮首部自導自演作品《逆光夏戀》，則訴說一段七○年代發生在尾道的禁忌戀情，韻味十足的懷舊情懷，令人想起大林宣彥《轉校生》。還有備受動畫迷關注的《鹿王》，也確認加入精采片單，動畫導演安藤雅司、宮地昌幸邀來堤真一、竹内涼真、杏擔綱配音，攜手將日本奇幻作家上橋菜穗子筆下的瑰麗世界搬上大銀幕。

2021金馬影展將於11月11日至28日展開，10月29日晚間舉辦選片指南，10月30日開始售票。