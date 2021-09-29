行政院近期傳出一口氣廢止或暫停10個任務編組的委員會，其中包括行政院觀光發展推動委員會等，對此，行政院官員今晚表示，確實有部分委員會編組任務期滿解除，但並非一次解除10個任務編組，而是長期累積，近期僅解除觀光發展推動委員會、國際經貿策略小組、體育運動發展委員會等，目的是避免疊床架屋，相關業務推動、協調不受影響。

國民黨立委日前踢爆，行政院觀光發展推動委員會規定兩個月召開一次，但已3年未召開；另外，藍委發現，行政院設有「體育運動發展委員會」，已經1年半沒有開會，質疑行政院相關任務編組成效不彰，未定期舉行會議。

如今傳出觀光發展推動委員會、國際經貿策略小組、體育運動發展委員會等十個任務編組解編，行政院官員晚間表示，並非外傳一次解編10個任務編組，蘇揆任內只解編觀光發展推動委員會等3個任務編組，其餘7個是副總統賴清德擔任行政院長時期就已解編。

對於行政院近期解編的3個委員會，是否與立委踢爆不開會有關，政院官員表示，不一定有完全相關，主要是在功能上檢討，經檢視後認為完成階段性任務，且現階段已有類似功能的平台，為避免疊床架屋，因此蘇揆同意解編。

該官員舉例，觀光發展推動委員會解編是因為交通部觀光局對於觀光推動另有其他平台；運動發展部分目前是由教育部體育署負責；至於國際經貿策略小組委員會，因為功能性與行政院經貿辦公室重疊，因而解編。

政院官員強調，此次解編任務編組是為了組織扁平化，避免中間太多夾層，並非解編後原來政策任務就沒人做，並不會影響政務推動。