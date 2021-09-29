小米不僅推出了全新的Xiaomi Pad 5，還能搭配預計於11月底前開賣的Xiaomi 靈感觸控筆使用。（小米提供）

小米全新的Xiaomi Pad 5，推出珍珠白、宇宙灰 2色，定價9999元起，即日起陸續開放預購、10月8日起正式開賣，另外凡於指定期間完成預購即可獲贈小米路由器 4C與小米WiFi訊號延伸器 Pro雙重預購禮。（小米提供）

下半年就是各大手機、平板推出的高峰期，而今（29日）小米也一口氣發表了全新的Xiaomi Pad 5平板，主打工作、娛樂功能均能一機搞定以外，更能選購Xiaomi靈感觸動筆，讓使用平板的日常更直覺方便，其搭載了11吋WQHD+ 120Hz AdaptiveSync螢幕、旗艦級立體聲四揚聲器，加上高通驍龍860處理器及8720mAh的大電量，還有專為平板訂制的MIUI系統，支援一鍵開啟螢幕分工或迷你懸浮小視窗等功能，讓使用上靈活方便；其推出珍珠白、宇宙灰 2色，定價9999元起，即日起陸續開放預購、10月8日起正式開賣，另外凡於指定期間完成預購即可獲贈小米路由器 4C與小米WiFi訊號延伸器 Pro雙重預購禮，至於Xiaomi 靈感觸控筆預計於11月底前開賣。

小米全新的Xiaomi 11 Lite 5G NE，為小米史上最輕薄的5G手機，僅158g的重量，以及6.81mm的纖薄機身。（小米提供）

小米全新的Xiaomi 11 Lite 5G NE，共推出糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑 4色，定價1萬999元起，即日起陸續開放預購、10月8日起正式開賣，明（30日）至10月7日前於指定通路購買即可獲贈小米無線藍牙耳機2 SE等優惠。（小米提供）

而今也同步推出了全新Xiaomi 11 Lite 5G NE，為小米史上最輕薄的5G手機，僅158g的重量，以及6.81mm的纖薄機身，不過在硬體上也毫不馬虎，採用了康寧第5代大猩猩玻璃打造的6.55 吋FHD+ AMOLED 螢幕，1.88mm超薄邊框讓螢幕更寬闊以外，也支援90Hz更新率及240Hz觸控採樣率，配上高通全新驍龍778G 5G處理器及4250mAh大電池，玩起手遊也更流暢、不斷線，另外更搭載了6400萬像素AI三鏡頭相機，不管廣角、微距、夜拍、4K錄影等需求都能兼顧，還有多種全新影片網誌模式，拍起Vlog就更順手；共推出糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑 4色，定價1萬999元起，即日起陸續開放預購、10月8日起正式開賣，明（30日）至10月7日前於指定通路購買即可獲贈小米無線藍牙耳機2 SE等優惠。

小米全新的Redmi 10，搭載了5000萬AI四鏡頭相機，同時配備了6.5吋FHD+ 90Hz AdaptiveSync螢幕及雙揚聲器。（小米提供）

小米全新的Redmi 10，共有卵石白、碳纖灰、海洋藍 3色，定價4699元起，今起陸續在各通路上開賣。（小米提供）

另外還推出了全新的Redmi 10，延續了紅米手機高CP值的優勢，搭載了5000萬AI四鏡頭相機，同時配備了6.5吋FHD+ 90Hz AdaptiveSync螢幕及雙揚聲器，硬體上配備了MediaTek Helio G88 處理器及5000mAh大電池、支援9W反向充電，共有卵石白、碳纖灰、海洋藍 3色，定價4699元起，今起陸續在各通路上開賣。