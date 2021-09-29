中國大陸可能引進俄羅斯卡莫夫(Kamov)Ka-52「短吻鱷」(Alligator)攻擊直升機，未來配屬在兩棲突擊艦上。在奪島作戰中，Ka-52可擔任先鋒攻擊者的角色，刺破守軍的防禦，為之後的大規模入侵提供破口。

據China-Arms的報導，在上月28日閉幕的俄羅斯陸軍2021技術論壇上，大陸軍事代表團與俄羅斯武器出口公司簽署了36架Ka-52K 或Ka-52M重型武裝直升機的合約，單位價2000萬美元。

一位俄羅斯專家表示，Ka-52武裝直升機具有強大的偵察與攻擊能力，是世上火力最猛的直升機之一，將可增強中共海軍在南海的掌握實力。

準備降落的Ka-52K，它的武裝掛載量相當大。(圖/俄羅斯海軍)

假如此消息為真，Ka-52有可能是075 型兩棲攻擊艦（LHD）的其中一種艦載機。據報導，075攻擊艦最多可容納30架武裝直升機，並可同時指揮其中的6架起飛。

Ka-52K 是Ka-52 的艦載版本， 配備了可折疊的主旋翼槳葉以及可折疊的短機翼，起落架也有強固，在顛簸的情況仍可以起降。

Ka-52機鼻內有一具空地兩用搜索雷達，未來可能改成性能更好的相控陣雷達。(圖/twitter)

Ka-52 and it's radar. pic.twitter.com/0D53fS2BIo — The Dead District (@TheDeadDistrict) November 20 2020

使用耐腐蝕材料是 Ka-52K 的另一個重要特點，確保它在潮濕與高鹽份的海洋氣候中運作。直升機裝有空中加油系統，拉長飛行時間與航程。

與陸軍版本類似，Ka-52K 機鼻裡有大型雷達，而在機頭下方裝有一個 GOES-451 光電傳感器，彌補雷達的不足，其固定武裝是頜部的 2A42型30公釐旋轉自動炮。