菲律賓總統杜特蒂宣布將競選下屆副總統，民意支持度卻不升反降。另一位表態角逐副總統寶座的有力對手、參議院議長索托後來居上，在副總統參選人最新民調支持度拔得頭籌。

菲律賓明年5月將舉行總統大選。由於憲法規定總統任期6年，只能擔任一屆，且正副元首由人民分別投票選出，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在下屆選舉只能競選總統以外的職位。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）今天公布9月6日至11日對2400名菲國成人面對面訪談結果。

調查結果顯示，下屆菲國總統人選支持度排名依序為：杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）（20%）；前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）（15%）；政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）（13%）和拳王巴喬（Manny Pacquiao）（12%）。

莫雷諾和巴喬都已宣布將加入戰局，競逐下屆總統大位。

下屆副總統可能人選，參議院議長索托（Vicente Sotto III）以25%支持率領先群雄；杜特蒂以14%支持率屈居第2；後3位依序是當時尚未表態參選總統的莫雷諾（12%）、小馬可仕（12%）和巴喬（7%）。

多項菲國民調結果顯示，薩拉在明年總統大選支持度獨占鰲頭。但杜特蒂8日接受執政黨提名參選下屆副總統，薩拉隔天就表示自己跟父親早有協議，2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬；因此，她將不角逐明年總統寶座。

薩拉現任杜特蒂家鄉、南部大城納卯（Davao）市長。在支持者眼中，薩拉行事雷厲風行，膽識不輸父親杜特蒂；她宣布不競選2022年總統後，許多支持者大感失望之餘仍未放棄，持續在薩拉的社群網站留言，甚至希望杜特蒂放棄參選，把機會讓給女兒。

明年大選候選人登記日為今年10月1日到8日。76歲的杜特蒂是否會在登記日前改變心意，改由薩拉披掛上陣參選總統，備受關注。

另一方面，杜特蒂政府採購疑雲引發的政治風暴如滾雪球般越滾越大。

參議員對註冊不久的小型製藥公司Pharmally，竟取得菲國政府總值逾86億披索（約新台幣47億元）抗疫物資訂單一事緊咬不放。24日質詢時，又爆出Pharmally員工曾篡改提供給政府的防護面罩生產日期，對杜特蒂政府形象造成衝擊。

對此，杜特蒂27日在電視談話中抨擊參議員對Pharmally一案窮追猛打，「比戒嚴還過分」。

杜特蒂說：「我以為菲律賓人不想要戒嚴？看看他們現在在參議院所做的，比戒嚴還過分。至少在戒嚴令下，你會被帶到軍事法庭，至少那是個法庭。」

針對杜特蒂持續表態為Pharmally護航，杜特蒂盟友、參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）接受電視台訪問時說：「如果有機會提供建議，我可能會告訴他，他已經表明觀點，就讓調查持續下去，他可以不要再幫他可能稱為朋友的人辯護。」