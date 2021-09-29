英雄聯盟(LOL)傳奇人物「Toyz」劉偉健驚傳販毒被捕，震驚全台網友，由於Toyz才在7月底與「亞洲統神」張嘉航爆發激烈口角，還連帶爆料統神欠錢不還，導致統神名聲大受打擊，沒想到如今卻因販毒被逮，網友也狂酸「不愧是電競緝毒犬阿航」、「統神永遠是最後贏家」。

時間回到7月15日，當時Toyz與統神應廠商邀約對戰手遊作為宣傳，兩人事前打賭輸的一方要改名，未料統神一路被壓著打，最終0:4落敗，Toyz當場要求統神將暱稱改為「Toyz的狗」，引起統神不滿，兩人也因此槓上，事後Toyz將影片剪輯後上傳網路，卻遭統神經紀公司檢舉版權問題，因此收到警告，Toyz為此加碼爆料統神欠其他選手5萬不還，讓統神名聲重創。

統神事後解釋，兩人私下不熟，當天應廠商邀約工商活動，未料PK過程中，Toyz不斷出怪聲挑釁，讓他情緒大受影響，請官方人員制止卻沒得到回應，才會爆氣，Toyz則反駁一切是照廠商腳本，痛批統神沒做功課還輸不起。當時網友則幾乎一面倒力挺Toyz，直呼「統神被電爆」。

豈料Toyz今天因販毒遭檢方聲押，由於新聞傳出前2小時，Toyz還有更新影片與動態，不少網友狂酸「這是在監獄發的嗎」、「教我們在監獄如何打LOL」、「不愧是電競緝毒犬阿航」、「惹到統神的都沒好下場」、「事實證明統神永遠是最後贏家」、「可以準備打鐵窗杯比賽了」、「嗆人家Toyz的狗，結果是緝毒犬XD」。

Toyz本名劉偉健，為長期定居台灣的香港人，在2012年率領LOL職業隊伍台北暗殺星(現J Team)獲得S2英雄聯盟世界大賽冠軍，豪取100萬美元獎金，因而聲名大噪，但卻在之後因合約糾紛而被冷凍1年，從選手身分退役後，轉型隊伍教練，如今則是Twitch實況主，曾創下同一時間10萬觀眾收看的紀錄。

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