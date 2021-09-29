人氣正妹Lucy（黃昱璇）挑戰聲音直播主持。（Wave提供）

17LIVE集團旗下聲音直播社群平台「Wave：好聲音直播，語音聊天」，近來邀請到YouTuber人氣正妹Lucy（黃昱璇）挑戰聲音直播主持，超ㄎㄧㄤ超好笑的Lucy Wave開播難得開放大家QA，也先在IG收集粉絲問題，節目中大方有問必答還福利大放送自曝鮮為人知的小秘密，笑說聽到的人都賺到了。

「這是後背！這是前胸！嗨～大家好我是Lucy！」熟悉的開場白出現在Wave節目中，大批粉絲為了和Lucy直播互動為了她下載Wave，Lucy將IG收集的問題和直播中粉絲提問穿插著做答，不少人好奇Lucy當YouTuber之前是做什麼？Lucy表示之前是演員，做演員之前其實是學畫畫念設計的，大學誤打誤撞唸了戲劇系，剛畢業先拍廣告MV之類的，後來因緣際會才做了YouTuber。

粉絲關切Lucy炭盆栽生意如何？Lucy坦言之前真的一度面臨財務危機，「那陣子不只有賣炭盆栽，還有兼職早餐店工作、也兼職演員接案，有3份工在跑真的累爆，早餐店下班回到家做炭盆栽還會做到睡著」，會介意姐弟戀嗎？Lucy說：「我交往過最小是同歲的男生，基本上喜歡比自己大的男生。」 Lucy也稱真的不太看男生外表，對外型的標準沒有很高，透露後是大臉盲，需要用髮型來區分人，如果對方換髮型、換造型就會認不出他是誰。

她自曝臉盲程度嚴重到「前陣子看喬瑟夫影片又看了廉傑克曼影片，想說為何這人要辦兩個頻道，後來才發現哇他們是不同人耶，我真的是用髮型在認人，我臉盲誇張到這個程度，對外都不敢講超怕被罵的」，還有粉絲問Lucy跟王彩樺呢？她竟回：「我自己在製圖跟彩樺姐的對比時也驚呼，想說天啊也太像了吧，我就開始思索那這樣我變老了到底會比較像我媽，還是會像彩樺姐？因為我現在跟彩樺姐臉真的太像了。」有聽眾說「這問題千萬別問媽媽」，她還笑說是問了會發現什麼秘密嗎？

ㄎㄧㄤ到讓粉絲很愛的Lucy，今（29日）晚9點將在Wave App上線會粉絲直播互動，節目帳號名稱「臺灣尋奇」Lucy，對Lucy有好奇或有問題都記得準時上線互動，每集節目亦可隨時重播收聽。