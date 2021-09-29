今年8月開出史上第3高的威力彩頭獎27億元，時隔一個月之久，幸運得主終於今（29日）領獎，台彩公布領獎經過，是由2男1女集資800元中獎，年齡約20歲、30歲，其中男性有著「橢圓臉、濃眉、雙眼皮」；女性「標準身高、鵝蛋臉、眼睛小」。

27億頭獎創下史上第3高的獎金金額，此次開在新北市三峽區的義忠興業社，得獎人為2男1女集資，該張中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號第一區號碼為自選，第二區選號為01至08，其中1組第一區選號為08、09、19、23、24、35第二區選號為01對中當期開獎獎號，獨得威力彩頭獎27億元。

台彩董事長黃志宜表示，這3名年輕人在中獎後仍如常上班，目前還處於中獎的喜悅之中，暫時還未規劃這筆資金的用途，且3人希望不要透露其他背景細節，表示想低調。

黃志宜透露，3名得主的年齡約介於20歲至30歲左右，面相大致與先前公布的雷同，男性有著橢圓臉、濃眉、雙眼皮、大嘴巴、厚耳垂、高鼻子；女性則有著一頭烏黑長髮、鵝蛋臉、眼睛小、不算高的標準身高。

不過黃志宜補充，3人並非有史以來最年輕的得主，最年輕的幸運兒中8.5億頭獎時僅18歲，當時人在澳洲留學。