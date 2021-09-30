日本自民黨前政調會長岸田文雄今天當選新任總裁。日媒分析選戰幕後，前首相安倍晉三扮演關鍵角色，加上黨內派閥在最後關頭決定支持，助岸田擊敗行政改革擔當大臣河野太郎。

決定日本新任首相的自民黨總裁選舉結果今天出爐，岸田文雄在第二輪投票以257票大勝河野太郎的170票，成為自民黨第27任總裁，預料10月4日臨時國會將被指名為新任首相，成為第100任首相。

日本經濟新聞報導，一直以來在黨員票調查及民調都居冠的河野，為何無法贏得選戰？首相菅義偉宣布放棄連任總裁後，自民黨支持率開始回升，黨內「再這樣下去無法在眾議院大選獲勝」的危機感消失，讓無可非議且樹敵較少的岸田，被視為最有可能獲勝的人選，黨內各派閥就在最後關頭選擇支持岸田。

報導分析，新任總裁其實早在兩天前的27日下午就已確定，地點就在安倍位於眾議院第一議員會館的辦公室內，支持岸田的麻生派幹部、自民黨稅制調查會長甘利明，前往拜會力挺前總務大臣高市早苗的安倍。

「岸田確實地反駁河野，在總裁選舉中已經變得非常強大；我在第二輪投票的想法是什麼，高市陣營的人很清楚」，安倍對甘利明這麼說。

甘利明之後跟副首相麻生太郎報告此事，麻生說，「這樣就確定了」。也就是說，如果岸田在首輪投票居第2名的話，高市陣營將在第二輪投票支持岸田，組成「2、3名聯盟」。

安倍、麻生及甘利明由於姓氏開頭都是A，所以3人被稱為3A；而這3人在選前已有這樣的共識，今天首輪投票結果揭曉後，不是「2、3名聯盟」，而是「1、3名聯盟」獲得勝利。

但回顧一個月前的黨內氛圍，跟現在可說是大相逕庭，很多黨內年輕同志擔心在菅義偉帶領下無法打眾議院選戰，認為河野是新任總裁最理想人選。

當時，同樣具有高人氣的環境大臣小泉進次郎與前幹事長石破茂，決定支持河野參選，菅義偉聽聞後說，「石破跟小泉支持的話，只要可以拿到7成黨員票，河野就會獲勝」。

河野陣營當時研判，如果跟岸田是事實上一對一的話，在黨員票占半數的首輪投票就能一次定勝負。

就在這個時候，安倍開始有所動作，開始支持有意參選的高市，採取讓選戰進入議員票占9成的第二輪投票的策略。

安倍在表態支持高市後，不僅親自打電話為高市拜票，也給高市很多方面的建議，讓安倍身旁人士也有點疑惑說，「安倍是來真的，但明明屬意的人選應該是岸田才是」。

受輿論歡迎的河野陣營一直很樂觀，但小泉對黨內最大派閥細田派支持高市或岸田表達不滿，讓安倍更加努力催票。

另一方面，由於自民黨支持率持續回升，讓黨內後進年輕議員似乎覺得「誰當總裁都沒問題了」。

由於第4名候選人、前總務大臣野田聖子在選舉公告前一天的16日，表明將登記參選，河野跟麻生說，「這樣的話將無可避免進入第二輪投票」，原先寄望在首輪直接取得過半數票的策略被迫進行修正。

高市陣營在這次選戰表現不俗，一度讓外界認為可以在首輪投票跟岸田搶攻第2名，也有可能進入第二輪投票，讓河野陣營甚至進行評估，由於第二輪投票對上岸田必敗，不如把部分選票轉給高市，讓高市在首輪投票能站上第2名。

看到河野「失速」與出現混亂的安倍，在投開票前的週末停止為高市擴大尋求支持。

就在投票前兩天的27日，原本態度保留的竹下派公開表明，「（派閥內）支持岸田的議員占多數」；二階派則是開放投票。

許多派閥在這個時候都認為岸田將會獲勝，而出乎岸田意料的是首輪投票就站上首位；河野在黨員票得票不到5成，議員票甚至落後高市，只名列第3名。

認為「沒有菅首相選舉就沒問題」的議員間，對河野有「似乎是推動激進改革」的憂心；如果是岸田當選的話，對握有主導權的3A能維持至今的黨內秩序，也會令人感到安心。