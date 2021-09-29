曾奪得《英雄聯盟》英雄聯盟S2世界大賽冠軍的電競好手「Toyz」劉偉健驚傳涉毒被逮！台中地檢署檢察官以他涉販售二級毒品大麻，且掌握涉嫌重大事證等理由，今天晚間向法院聲請羈押。據了解，台中檢方追查毒品案溯源追查到電競好手劉偉健，昨天晚間指揮警方北上搜索，在劉住處查扣到毒品等相關證據，今天帶回台中偵辦。

29歲的「Toyz」劉偉健是知名網路遊戲實況主兼YouTuber，是《英雄聯盟》電子競技職業選手，曾獲2012賽季世界大賽冠軍，曾效力於Cross Gaming、台北暗殺星。

台中檢方表示，檢方偵辦一起毒品案件，循線溯源追查賣家，一路查到住在台北的知名網路遊戲實況主暱稱「Toyz」的劉偉健涉嫌販售大麻，檢察官指揮警方昨天北上搜索，據了解在他住處查扣到毒品相關證物。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢方已掌握相當事證認定劉涉嫌重大，已向法院聲押。至於劉除涉販毒外，是否吸食毒品及販售手法及範圍如何？偵查不公開，不便說明。

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