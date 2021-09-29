羽球男子選手李洋因為妹妹李芷蓁遭中華民國羽球協會取消歐洲羽球賽事報名資格，透過臉書粉專替妹妹叫屈，體育署收到訊息後積極協助溝通，瞭解這次協會取消選手參賽資格的事情。

李芷蓁和女雙搭擋張淨惠原本已經前往芬蘭和中華隊備戰蘇迪曼盃，也確定會到丹麥參加優霸盃，亦是之後丹麥公開賽女雙備取三名，法國公開賽女雙也排入正取，不過在蘇迪曼盃26日開打前夕，李芷蓁與張淨惠的報名資格被中華羽協取消，李洋認為，選手已經到比賽準備，羽協卻未事先通知就自行取消選手報名資格。

羽協透過聲明解釋依規定辦理，表示以國家隊名義出賽的選手，如果在備取三的情況下，就會主動取消，但李洋認為選手人已經在比賽地點，應該沒理由取消，要取消參賽資格也應該和選手、教練溝通，避免影響選手參賽權益，而且若有規定，也應該讓球員與教練知道。

對於這次風波，體育署介入了解、協助選手和協會溝通，羽協針對選手丹麥公開賽取消報名事件後續處理方式，表示已向球員、選手說明及道歉，也會召開球團會議，針對教練選手參賽相關事項及選手權益做討論，待選手教練回國討論溝通後做成決議公告。

李洋對於後續處理相關，29日晚間再度透過臉書粉專分享，以下是李洋發文全文：

感謝各界關心，並感謝體育署收到訊息後積極協助溝通，瞭解本次協會取消選手參賽資格的事情。

9/24世界羽聯的公告確認女雙備取三名皆已進入正取資格，很遺憾因為報名已被取消，妹妹李芷蓁/張淨惠的女雙無法參與這次Super1000等級的丹麥公開賽。

協會說明稿所指「國家隊出國參賽選手需在備取前二名，未達標準則取消報名」之規定並未告知球團教練及選手，且此項協會內部規定適用於選手出國前做為評估，和本次事件選手已在當地可在無罰則的情況下等候遞補機會不同，選手和土銀球團教練皆已收到協會及總教練的道歉聲明，希望未來作業程序可更加謹慎，避免選手權益再次受損。

協會針對選手丹麥公開賽取消報名事件後續處理方式說明：

1.沒有向選手告知出國參賽取消規定辦法，並未和選手、球團再確認取消報名事宜，已在本會官網公開道歉聲明。並已向球團、選手說明及道歉。

2.協會將召開球團會議，針對教練選手參賽相關事項及選手權益做討論，待選手教練回國討論溝通後做成決議公告。

3.感謝李洋選手提供的寶貴意見，我們都是為了使制度規範更健全，讓羽球運動發展更好，感謝所有關心羽球的夥伴，您的批評指教是我們改善進步的方向。再次感謝。

我們都期待台灣體育發展制度更為健全，運動員也能更加受到重視，謝謝大家的關注，也請大家繼續為我們加油