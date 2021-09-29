振興五倍券將於10月8日開跑，今年的面額有5千元，用途更廣，除了拿來消費，也有民眾打算拿來支付小孩的學費，多少減輕經濟負擔。一位二寶媽表示，受到疫情影響，家裡收入都靠老公在撐，原本打算將五倍券拿來支付國小兒子的學費，但近日收到老師的繳費通知後，差一點被逼哭。

一位媽媽原本打算將五倍券拿來支付國小兒子的學費，但近日收到老師的繳費通知後，差一點被逼哭。(摘自爆廢公社公開版)

這位媽媽在臉書社團《爆廢公社公開版》上表示，因為疫情關係，薪水一直卡住，一家收入來源剩老公在撐，所以當得知能用振興卷繳交學費時，「真的鬆了很大一口氣。」

但近日老師卻傳來通知，請家長們於10月5日前繳交本學期的學雜費三聯單。這讓原PO著急表示，「我兒子的學費似乎趕不上振興卷發的日子啊！」由於8日才能領到振興券，這樣她5號前根本無法繳費，她著急直呼，「看來要去借錢來付學費！」

對此，網友也熱心祭出對策，「信用卡先刷，到時候再繳」、「其實可以跟老師詢問看看」、「把妳預定且可以用振興卷消費的開銷挪去學費」。也有人指出，其實若先告知學校，晚一點繳費是可以的。「第一次考試之前，他們都會樂意讓你晚繳」、「可以跟老師講一下，延後繳費應該沒關係的」。