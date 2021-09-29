磐鈺營建機構建案作品屢獲國內外建築獎項肯定。（盧金足攝）

磐鈺營建機構在花蓮玉里鎮將一棟50年老宅重新改造為「山鄰山林青年文旅」。（摘自山鄰山林青年文旅臉書／盧金足台中傳真）

磐鈺營建機構董事長張立杰表示，嶄新辦公室格局與採光，展現磐鈺精神，簡潔線條與清新視野，與綠建築相輝映。（盧金足攝）

磐鈺營建機構29日舉行喬遷，進駐「磐鈺雲華」，新辦公室在轉角就能遇到藝術。（盧金足攝）

不動產業界年度盛事「2021國家卓越建設獎」日前揭曉，台中市今年計8件建案獲獎，其中，「磐鈺雲華」連奪卓越獎、金質獎成最大贏家，該案攜手新加坡WOHA建築團隊，經生態研究與模型數據實驗設計適合在地環境氣候的綠建築，並採隔層柱筋鎖接耐震工法，為繼2016年後再獲大獎。

磐鈺營建機構29日舉行喬遷，進駐「磐鈺雲華」位於南屯區大墩12街的營運總部，包括設計等部門，人才匯集，事業版圖也從建築跨足青年文旅等市場。

磐鈺營建機構董事長張立杰表示，嶄新辦公室格局與採光，展現磐鈺精神，簡潔線條與清新視野，與綠建築相輝映。

磐鈺營建機構建案作品屢獲肯定，「2021國家卓越建設獎」揭曉，磐鈺營建機構今年也成一大亮點，以「磐鈺雲華」一案分別拿下最佳管理維護卓越獎、最佳施工品質特別獎，由新加坡WOHA建築團隊操刀，打造生態研究與模型數據實驗設計適合在地環境氣候的綠建築。

磐鈺營建機構還將研發多年成功運用的「擴張網綠化專利技術」，開放給全台中建築同業使用，引發業界熱烈迴響，總結文字紀錄30餘萬字、120次拍攝、60次深度專訪，從中擷取逾10萬字紀實內容精華，將歷時7年的雲華開發過程濃縮後呈現。

另磐鈺營建機構旗下建案「大膳哲哲」、「昕昕裏山」，也榮獲最佳規劃設計類金質獎肯定。

磐鈺營建機構也投入青年文旅，在花蓮玉里鎮將一棟50年老宅重新改造為「山鄰山林青年文旅」，規畫背包客房型、輕旅房、經典房等房型，還提供圖書及桌遊，便於背包旅客交流聊天，也適合家庭及親朋好友包房體驗。

服務公設附有旅人餐廳與共享廚房，「山鄰山林青年文旅」鄰近玉里市場，住宿者可以買菜料理當地美味食材，提供不一樣的旅行住宿經驗與回憶。