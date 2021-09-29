曾奪下《英雄聯盟》S2世界冠軍的知名電競選手Toyz劉偉健，今(29日)爆出因涉嫌販賣二級毒品大麻被捕，遭到台中地檢署聲押，不只讓他的死敵、知名實況主「亞洲統神」張嘉航直播瞬間湧入上萬人，留言狂賀他是最後贏家。而統神的死忠粉絲「香港分部部長」昔日Call-in安慰統神的言論也被翻出，內容神準預言Toyz下場，引發熱議。

統神昔日與Toyz在代言手遊實況起衝突，賴皮事件讓他人氣大傷，不過統神內心也相當委屈，認為是Toyz挑釁在先，刻意羞辱觸碰到他的底線，自此放話與Toyz不死不休、勢不兩立。

當時統神鐵粉「香港分部部長」特地Call-in安慰統神，要他不要再理會Toyz，「因為Toyz這種低劣的人品，他將來一定會發生事情。我說說不定啊…他下個月就爆出夜店門口撿屍啊、下藥啊，跟那個李宗X一樣啦。那個時候你在捅他幾刀就可以了。」一番話逗得統神開懷大笑。

香港分部部長還表示，到時候一定會有記者來問統神回應，所以當場指點統神幾招，「你怎麼回答我教你，你就學003（統神經紀人老婆）老媽，你就說劉偉健我都沒想到你是這樣子的人。」

如今Toyz真的出大事，香港分部部長的這段影片也被網友起底讚嘆神預言，「先知」、「太神啦」、「這個一定有偷看劇本」、「預言家我只服這個，太神啦」、「香港粉絲都知道椅子人品，太神啦」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！