泰國近日因颱風電母（Dianmu）帶來的雨勢，造成30個省分淹水，其中又以中部地區受災最為嚴重。但不料，竟有官員在社群上分享勘災情況時，卻被眼尖的網友發現，照片P圖手法拙劣，引發討論。

網路報導指出，28日泰國教育部在Facebook粉絲專頁分享了教育部副部長格諾婉女士（Kanokwan Wilawan）到災區勘災的照片，並指出格諾婉擔憂師生安危，呼籲教育單位要好好照顧學生。不過po出的照片卻被網友發現超級不自然，不僅右手位置有不知名黑色區塊，他的影子也沒有出現在水面上，明顯就是P的，而且技術還很糟糕。

Thai PR in politics is so embarrassing... In other countries a post like this would be the end of your career immediately...



Dep. Minister Kanokwan Wilawan uploaded an edited photo of the her walking around in flooded Thai provinces before it was deleted pic.twitter.com/EzBdQ2FHtU — Florian Witulski (@vaitor) September 28 2021

在被發現後，泰國教育部粉專隨即刪文，接著又發表了原圖，但是原圖其實是2020年副部長勘災的照片，令人覺得是莫名其妙，所以之後粉專又再度刪文。針對此事件，泰國教育部Facebook粉專還發出道歉聲明，他們說明副部長跟教育部都沒有參與製作這張假照片，而是公關部門為新聞稿提供的照片，而沒有人因為此事件遭受懲罰。泰國教育部的臉書粉專管理員也對本事件致歉。

而由於貼文在Facebook被刪除，網友轉戰Twitter持續討論，其實網友發現這一回格諾婉其實有前往災區實地勘災，只是不知道為什麼事後選擇發表一張P過的照片，而且還因為P圖技術太爛而被發現，簡直是得不償失。

泰國當地當前的水患在30個省造成淹水災情，共有超過7萬間房屋受損，已確認有6人在本次颱風風災中喪生，且有2人失蹤。在泰國當地清邁、武里南、南邦、南奔、佛統、素林、益梭通等省分的水患已退去，但是仍有23個省仍處於淹水災情之中。