協辦單位_ 松包子 OS桑阿松（左起）、策展人_黃子佼 、協辦單位_ 浮憲東北餃有限公司品牌策劃 張詠晴 。（洒落嚴選行提供）

本周六就是電視金鐘獎，面對個人與節目雙料入圍，黃子佼期盼製作單位拿節目獎，而他有另一個不輸金鐘獎的大事，就是他擔任策展人的公益策展，在今（29日）開幕。前幾天孟耿如在國際級藝廊白石畫廊的個展獲得滿堂彩，首日作品已被認購剩個位數，繪本出版1周後也宣布再版，讓黃子佼壓力好大，他笑說：「之前她好緊張，現在換我。我們夫妻幹嘛接力拚業績，簡直互相傷害嘛。」

黃子佼自2011年起，陸續參與日本經典包包Rootote跟台灣代理商蒂欣有限公司舉辦的公益聯展。這聯展是同步在日本台灣舉行，邀兩地名人把經典托特包當畫布，創作後義賣。這些年來黃子佼除參展、策展，甚至多次義務主持開展。但疫情擾亂，黃子佼和蒂欣有限公司的蘇經理多次討論，認為疫情須停，公益不停，公益團體這時期面臨嚴峻狀態，必須舉辦。幸好疫情稍降溫，實體展覽能舉行，在誠品音樂館展出，但競標採線上方式，讓大家安心在家瀏覽下標做公益。

因疫情今年無法舉辦盛大記者會，但受贈單位財團法人香園社會福利基金會董事曾瑞霞、主辦單位蒂欣有限公司經理蘇菁菁、協辦單位浮憲東北餃有限公司品牌策劃張詠晴、協辦單位松包子ＯＳ桑阿松本人，於今天下午齊聚現場，揭開序幕。黃子佼更在臉書開直播，介紹包包，善盡公眾人物的力量，把好作品、好故事，與好的行動戮力分享。

今年是第10屆，黃子佼想玩點不一樣的，他從托特包，衍生出也需要被包的餃子和包子。他笑說：「畢竟，停工3個月的疫情期，我最在意的是冰箱中，有沒有足夠的冷凍食品！」他情商賣包子的ＯＳ桑阿松及賣餃子的蔡昌憲，由他們贊助副業冷凍食品提供義賣，由蒂欣有限公司負擔包子跟水餃的冷凍運費之外再加碼贈品，打造跟市面上販售版不一樣的義賣組，歡迎大家打包。

黃子佼表示，兩位都是非常有愛心的跨界老闆，一聽到這個邀請，二話不說答應，托特包與需要包的餃子、包子同步義賣，而且全額捐出，黃子佼呼籲各位全都包包包起來，義賣活動從今（29日）晚上8點開始至10月5日上午10點結標，在Rootote台灣臉書粉專喊價，食品類則喊＋１即可。