已多次預言成真的印度神童阿南德，在近期發布的影片中預告，30年前曾發生過的火星、土星「雙星合相」將再現，除了新冠疫情之外，股市、經濟都將受到影響，未來10個月內不僅印度股市泡沫化有擴大趨勢，更暗示明年3、4月恐進一步爆發股市崩盤，而且全球都逃不掉！

印度神童在近期發布的影片中預告，30年前曾發生過的火星、土星「雙星合相」將再度重現。

阿南德在最新發布的影片中表示，因木星逆行，有天文攝影家拍到木星被天體撞擊，是一個不好的異相，繼今年6月各國陸續出現新一波疫情之後，更長久的衝擊就是全球經濟動盪，似乎又與近日香港股市災、大陸恒大集團爆發財務危機不謀而合。

阿南德最新預言指出，由於火星、土星合相，其他經濟體1年內也都會受到影響，他預料印度股市泡沫化恐有擴大趨勢，未來10個月內將下滑，並透露下一波災難將在明年3、4月間爆發，建議投資人千萬不可輕忽，將風險壓到最低，因此已有人解讀，恐是股市崩盤時間點。

阿南德表示，1992年也曾發生過火星、土星合相，而當時正值日本股災及台股崩盤，因此明年3、4月將再度重演的「雙星合相」，被認為是不祥的預兆。無獨有偶，美國知名經濟學者鄧特日前也警告，今年秋季，大多數股票將暴跌高達80%，2022年將是股市最糟糕的一年，投資人將面臨一生中最大的一次崩盤。