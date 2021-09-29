行政院耗資9億系統開發費規畫「振興五倍券」，開放預訂時竟出現塞車大當機1小時等問題；再加上教育部「學習歷程檔案」資料，因系統操作不當，全國81校、7854名高中職生，25000多筆資料遺失。宅神朱學恒酸說，最近政府系統常常當機，是不是因為他們找錯人了。

朱學恒29日在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》貼出一張P圖，他穿著「刑事訴訟法第252條第10款不起訴之處份」T恤，並拿著一張「天才NG大臣」圖卡，神似行政院政委唐鳳。他酸溜溜地表示，最近政府系統常常當機，是不是因為他們找錯人了。有網友看到P圖不禁笑翻。

朱學恒曾因送上「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」4句話花籃到衛福部疾管署，被民眾告發涉嫌妨害公務罪。檢方依罪嫌不足，給予不起訴處分。

網友紛紛表示，「你難道就是傳說中唐鳳的兄弟『糖龍』?」、「那人完全沒本事，只會膨風誇大不實，這政府用人會吹捧就是人才啦。」、「其實不太像，但是天才NG大臣這個kuso有打到我的笑點。」、「從上到下就沒一個對的人，豈是只有系統當機。」、「從三倍卷、疫苗登錄、五倍卷，那個網路登錄順利過? 這就是所謂日本羨慕的AI大臣嗎？害我想起了淘寶的雙11搶購怎麼都沒當機??」、

也有網友酸說，「太好笑了啦。這樣塔綠班會氣死。」、「都是委外廠商的錯不是嗎？天才是不可能犯錯的。」