P先生在臉書發出道歉文。（摘自臉書）

49歲的８點檔男星江俊翰，日前被一肌肉男在IG公開發文，抖出交往1年多，並指控江俊翰慫恿他吸毒、要求上網約砲進行多人運動，江俊翰除了第一時間受訪，大方出櫃承認是同志，曾兩度吸毒被抓的他，29日再提出檢驗報告陰性結果自清、證明完全沒碰任何毒品，他並發出千餘字長文聲明，詳述與「P先生」交往經過，強調對方發文內容，對他的各種指控，都是不實在的，是分手暴力的一部分。而今晚劇情大反轉，「P先生」在個人臉書發道歉文，向江俊翰致歉。

江俊翰口中的P先生，晚間9點多一改先前的指控，在臉書發道歉文，指出接連兩天po出對江俊翰的文章，均是在服用安眠藥物神智不清當下所產生的幻想狀態所PO出的，對江俊翰所造成的傷害與困擾，深感自責與歉疚，他感謝江的原諒跟包容、願意給他機會澄清跟道，對於造成大家的誤會，他特此致歉也希望媒體不要再繼續轉傳報導不實言論。

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