中時娛樂邀您看《逃出奧斯威辛》電影交換券抽獎活動，觀賞10/1起上映的《逃出奧斯威辛》 。
真實事件改編！代表斯洛伐克角逐奧斯卡最佳國際電影獎《逃出奧斯威辛》
更多電影內容：https://www.youtube.com/watch?v=1EP_Ht9DYP4
參加辦法
立即至《中時娛樂》粉絲頁（https://www.facebook.com/wwcte）本活動專文留言處
1.貼出中時娛樂網站（本站）（https://mycte.turnnewsapp.com/）中你最有興趣的一篇報導之「連結」
2.標記兩位好友
就有機會看 10/1（三）《逃出奧斯威辛》券2張（每人最多限劃4張票券）
參加申請至 10/01（三） 12:00截止
截止後小編私訊中獎人，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問。
領票方式：將於中獎者私訊中吿知。
若得獎後因故無法參加，請自行分享他人等，《中時娛樂》不處理轉讓。
注意事項
若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。
《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。
《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容、並以本站「娛樂双周」公告內容為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。