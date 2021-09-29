中時娛樂邀您看《逃出奧斯威辛》電影交換券抽獎活動，觀賞10/1起上映的《逃出奧斯威辛》 。

真實事件改編！代表斯洛伐克角逐奧斯卡最佳國際電影獎《逃出奧斯威辛》

更多電影內容：https://www.youtube.com/watch?v=1EP_Ht9DYP4

參加辦法

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就有機會看 10/1（三）《逃出奧斯威辛》券2張（每人最多限劃4張票券）

參加申請至 10/01（三） 12:00截止

截止後小編私訊中獎人，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問。

領票方式：將於中獎者私訊中吿知。

若得獎後因故無法參加，請自行分享他人等，《中時娛樂》不處理轉讓。

注意事項

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