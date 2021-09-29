一名尋芳客阿泰（化名）去年7月前往高雄市三民區一間美體店消費，找年輕小姐享受「半套」性服務，不料，阿泰爽完後，想加價買全套卻遭拒，一氣之下報警踢爆美體店提供桃色交易。高雄地院審結，依圖利容留性交罪，判黃姓負責人3月徒刑。得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，阿泰於2020年7月22日下午前往三民區一間美體店消費，由黃姓負責人安排一名年輕小姐在房間內進行半套性交易服務，阿泰被伺候的相當舒適，意圖加碼同位小姐「全套」性交易，卻被小姐拒絕，兩人還爆發肢體衝突。

美體店黃姓負責人見狀叫來3名小弟助陣狂毆阿泰，阿泰結完帳後，又再次遭到3名小弟拳打腳踢，阿泰受有頭部外傷腦震盪、左臉擦挫傷、右手腕挫傷以及雙膝擦傷等。阿泰不爽花錢消費還遭到店家如此對待，憤而請友人協助報警，而阿泰除向打人的小弟提告傷害罪之外，亦向警方曝光美體店暗藏桃色交易。

警方獲報後，循線前往店內臨檢，旋即查獲7對連結男女，扣得17萬現金與150個保險套，並調查出店家打著美體店，實則提供半套、全套等性交易服務，其中半套一次收取1600元，店家抽成600元，小姐則是精挑細選的8、9年級年輕辣妹，警訊後將黃姓負責人與3名小弟移送法辦。

高雄地院審理時，4人均否認犯行，審酌證據後，法官認定4人犯行屬實，依強制罪判3名小弟各拘役10日，得易科罰金；另依圖利容留性交易罪，判黃姓負責人3月徒刑，得易科罰金。可上訴。