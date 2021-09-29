中時娛樂邀您參加《倒楣性愛瘋狂A片》（BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN） 10/05（二）電影特映券抽獎活動。

《倒楣性愛和瘋狂A片》是一部融合人文與現況的都會故事，描述女教師艾咪（卡蒂婭帕斯卡留 Katia Pascariu 飾）的私人性愛影片被上傳到網路，她卻發現自己為人師表的名聲，正受到前所未見的衝擊與挑戰。艾咪雖得和那些逼她辭職的家長們見面與辯論，但她拒絕妥協。電影勇奪2021 年柏林影展最佳影片金熊獎。

更多電影內容：https://www.youtube.com/watch?v=ynhaRvvKA9w

參加辦法

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就有機會看 10/05（二）《倒楣性愛瘋狂A片》 券2張（每人最多限劃4張票券）

＝參加申請至 10/04（一） 12:00截止

＝截止後小編陸續私訊中獎人，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問。

＝領票方式將於中獎者私訊中吿知。

＝若得獎後因故無法參加，請自行分享他人等，《中時娛樂》不處理轉讓。

注意事項

＝若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

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