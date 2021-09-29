美股昨日重挫，美國10年期公債殖利率周一飆破1.5%，創下6月以來新高，引發科技股拋售潮，美股周三早盤4大指數小幅開高，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數漲約0.8%。

截至台北時間22點00分，道瓊工業指數上漲207.88點（或0.61%），暫報34507.87點；那斯達克指數上漲123.82點（或0.85%），暫報14670.50點；標普500指數上漲30.21點（或0.69%），暫報4382.84點；費城半導體指數下跌8.25點（或0.25%），暫報3322.63點。

5大科技巨頭一甩昨日陰霾，早盤齊揚，電動車大廠特斯拉上漲12.57美元（或1.62%），暫報790.13美元；台積電ADR上漲0.78美元（或0.7%），暫報112.68美元；聯電ADR下跌0.05美元（或0.41%），暫報11.48美元。

美國記憶體大廠美光周二發布公布2021會計年度第四季營收，財報表現優異，然而2022第一季財測遠低於市場預期，僅為74.5億至78.5億美元，低於市場預估的85.4億美元，原因是筆電需求有放緩的跡象；美光下跌0.6美元（或0.86%），暫報72.47美元。